Il collaboratore di Runjaic, De Biaggio: "Sfortunati e discontinui, ma abbiamo qualità"

Intervenuto a TV12, Matteo De Biaggio, membro dello staff di Kosta Runjaic all'Udinese come collaboratore tecnico, ha parlato proprio della squadra friuliana, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, sifda in programma lunedì 2 marzo alle 20.45. La sua analisi è iniziata dalla domanda su come riuscire a ripartire dopo aver subito tre sconfitte di fila. Ecco le sua risposta: "Riguardando la partita e cercando il perché di uno specifico comportamento tecnico-tattico, che può derivare da un infortunio o dalla preparazione dell’avversario".

Secondo De Biaggio, in parte, ad incidere sono stati anche elementi esterni ben poco controllabili: "In questo momento siamo anche un po’ sfortunati ma anche discontinui, perché vinciamo col Napoli e poi perdiamo con la Fiorentina, vinciamo con la Roma e Verona ma poi subiamo tre sconfitte. Discontinuità che nasce dal gruppo squadra, molti esordienti, ma anche da infortuni come quello di Davis o Solet. Speriamo di mettere nuovamente la nave nella giusta direzione".

L'Udinese comunque può contare su un organico di valore: "La squadra ha qualità importanti, è stata costruita con logica. Può mettere in difficoltà ogni avversario, questo momento negativo ci porta fuori strada. Ha qualità con determinati giocatori in campo, anche se è oggettivo che nell’ultimo terzo di campo stia ottenendo poco. Atta sta rendendo di meno? Le squadre si sono adattate, lo aggrediscono molto di più".

In conclusione, De Biaggio ripone comunque la sua completa fiducia nell'operato di Runjaic: "Ogni domenica vuole dare la propria impronta e provare a vincere, ma tutte le squadre hanno un momento negativo durante la stagione. Dobbiamo recuperare con il lavoro sul campo, ma la reazione è stata importante: alcuni leader dello spogliatoio hanno detto 'abbiamo perso, ma si è visto qualcosa di meglio, dobbiamo continuare a dare il meglio perché quello che è fatto non si può cambiare, ma dobbiamo pensare al futuro' ".