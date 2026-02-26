Fiorentina-Jagiellonia, allerta massima: 300 ultras polacchi sotto osservazione

A Firenze le forze dell’ordine alzano la guardia in vista della gara tra la Fiorentina e i polacchi dello Jagiellonia Białystok. Sono attesi circa 1.200 ultras ospiti, il massimo consentito in relazione alla capienza dello stadio, nonostante lo 0-3 dell’andata. Particolare attenzione è rivolta a circa 300 tifosi considerati vicini ad ambienti di estrema destra, noti per cori ultranazionalisti e disordini in passato. Per loro sono state studiate specifiche contromisure.

Giovedì scorso si è tenuto un Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, seguito da un incontro tra polizia, carabinieri e guardia di finanza per valutare arrivi, transiti e zone da monitorare: centro, stazione, imbocco autostrada e vie attorno allo stadio. La questura fiorentina ha raccolto informazioni dalla polizia di Białystok, e già da stamani gli ultras saranno controllati sia in presenza che a distanza tramite le telecamere cittadine. Lo riporta la Repubblica.