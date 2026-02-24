Qui Udinese, senza Davis attacco sparito: ma la punta torna contro i viola?

Sul portale TuttoUdinese.it è possibile leggere un focus dedicato alle difficoltà offensive della squadra friulana - ieri incappata nel 3° ko di fila in campionato - e all'assenza di Keinan Davis, coincisa proprio con le sconfitte della formazione bianconera. Lo scorso anno l’Udinese - si legge - aveva subito una flessione pesante quando era venuta meno la spinta offensiva garantita da Thauvin e Lucca. L’assenza dei riferimenti davanti aveva inciso sul rendimento complessivo, portando a un finale di stagione complicato.

Oggi il rischio è lo stesso. Senza Davis, la squadra perde concretezza e soluzioni.Per questo il recupero dell’inglese, anche solo per la panchina contro la Fiorentina al Friuli lunedì prossimo, diventa fondamentale. Non solo per i gol, ma per ristabilire equilibri e certezze.