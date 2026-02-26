FirenzeViola Fiorentina-Jagiellonia, totoformazione: torna Mandragora. Dubbio in difesa per Vanoli

La Fiorentina dopo il derby vinto lunedì contro il Pisa è pronta a rituffarsi oggi alle ore 18:45 sulla Conference League e sul ritorno del play-off che si disputerà al Franchi contro lo Jagiellonia.

Per i viola, reduci dalla vittoria all’andata in terra polacca per 3-0, come detto dal suo stesso allenatore Paolo Vanoli, oggi sarà un test importante soprattutto dal punto di vista mentale per capire quanto questa squadra sappia gestire tre goal di vantaggio in un doppio confronto. Il tecnico gigliato, dovrebbe cambiare diversi elementi dell’undici titolare rispetto al derby dell’Arno. In porta tornerà Lezzerini, che prenderà il posto di capitan De Gea. In difesa invece sulla destra, complice la squalifica in campionato contro l’Udinese, ci sarà il titolarissimo Dodo, mentre sulla sinistra Gosens giocherà al posto di Parisi. La coppia di centrali dovrebbe essere formata da Comuzzo e Pongracic, anche se il ballotaggio tra quest'ultimo e Ranieri è aperto, mentre a centrocampo il tridente dovrebbe essere quello composto da Fabbian, Mandragora, a riposo in campionato per squalifica, e Ndour. Sulle fasce invece dovrebbero agire Harrison e Fazzini, mentre la punta di Conference come al solito sarà Roberto Piccoli che giocherà al posto di Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo le principali testate giornalistiche:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour ; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli..

Tuttosport (4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.

La Nazione (4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

Corriere Fiorentino (4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli..

la Repubblica (4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour; Harrison, Fabbian, Mandragora, Fazzini; Piccoli.