Jagiellonia, Mazurek: "Non avevo mai fatto tripletta, che sogno!"
FirenzeViola.it
L’attaccante dello Jagiellonia, Bartosz Mazurek, ha parlato a Polsat Sport dopo la sfida di ieri con la Fiorentina: “È tutto surreale, faccio fatica a realizzare ciò che è accaduto! È la prima volta che che segno tre gol in una sola partita, e soprattutto non è semplice rendersi conto di averla realizzata in uno stadio così importante e contro un avversario del calibro della Fiorentina. Resta l’amarezza per non aver superato il turno, ci siamo andati vicini. Personalmente ho provato solo a esprimere il mio gioco, e con il passare dei minuti ero sempre più ottimista.
Pululu? Ha fatto una gran partita, merita rispetto. Forse in generale ci è mancata un po’ di freschezza e un pizzico di fortuna”.
Pubblicità
Avversari
Soffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Ora evitiamo lo Strasburgo. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Keandi Luca Calamai
Le più lette
1 Soffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Ora evitiamo lo Strasburgo. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Copertina
RFVOrsi: "Ko di ieri specchio dell'intera stagione. De Gea incommentabile. Dodo? Peggior partita in viola"
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com