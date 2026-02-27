Jagiellonia, Mazurek: "Non avevo mai fatto tripletta, che sogno!"

L’attaccante dello Jagiellonia, Bartosz Mazurek, ha parlato a Polsat Sport dopo la sfida di ieri con la Fiorentina: “È tutto surreale, faccio fatica a realizzare ciò che è accaduto! È la prima volta che che segno tre gol in una sola partita, e soprattutto non è semplice rendersi conto di averla realizzata in uno stadio così importante e contro un avversario del calibro della Fiorentina. Resta l’amarezza per non aver superato il turno, ci siamo andati vicini. Personalmente ho provato solo a esprimere il mio gioco, e con il passare dei minuti ero sempre più ottimista.

Pululu? Ha fatto una gran partita, merita rispetto. Forse in generale ci è mancata un po’ di freschezza e un pizzico di fortuna”.