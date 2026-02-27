RFV Orsi: "Ko di ieri specchio dell'intera stagione. De Gea incommentabile. Dodo? Peggior partita in viola"

Fernando Orsi, ex portiere, ieri sera ha commentato in diretta per Sky Sport la sfida tra Fiorentina e Jagiellonia, con la formazione di Vanoli sconfitta per 4-2 ai supplementari. A fare la differenza è stato il 3-0 maturato all'andata, che ha permesso ai viola di andare avanti agli ottavi di Conference League. Lo stesso Orsi, ne ha parlato su Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio": "Anni fa ho commentato la partita di ritorno contro il Braga e il ritorno contro il Lech Poznan, evidentemente i viola non hanno imparato la lezione. Nonostante gli interpreti diversi, la lezione non è stata imparata.La stagione della Fiorentina è questa: dove uno pensa che si salverà tranquillamente e invece non sarà tranquilla fino in fondo. Stesso discorso vale per le avversarie di Conference. Il tifoso deve abituarsi a questa condizione. La partita di ieri è lo specchio della stagione della Fiorentina. Più si pensa che la situazione è tranquilla più diventa tutto difficile. Sarà un anno di sofferenza".

Come si spiega l'errore di De Gea?

"L'anno scorso De Gea è stato uno dei giocatori migliori, quest'anno invece è uno dei peggiori. Sono annate. Ci sono delle responsabilità, poi però c'è stata la scomparsa del presidente, il cambio di direttore sportivo. Tanti fattori che hanno inciso al di là del campo. Su De Gea in diretta ho detto che era incommentabile. Da un portiere come lui, non si può dare una spiegazione a un errore così. Ha sbagliato tecnicamente, si possono dire mille cose. Quando un errore è così lampante, è difficile darsi delle spiegazioni. Quando prendi un gol così, lo prendi quasi come un dilettante. Per fortuna è arrivata comunque la qualificazione".

Ci sono altre motivazioni per leggere l'annata viola?

"Sicuramente lo stadio che sembra un cantiere non ti dà stimoli. Di solito è uno stadio che trascina, invece in questo stato diventa un fattore. Un conto è quando le cose vanno bene, mentre quando va male, lo stadio che trascina può fare la differenza".

Le seconde linee hanno fallito un'occasione?

"Se noi ci ricordiamo i primi 40 minuti dell'andata, lo Jagiellonia aveva messo in difficoltà la Fiorentina. Poi ci ha messo lo zampino il portiere polacco e la Fiorentina ha vinto. Ma nonostante il 3-0 dell'andata lo Jagiellonia ha giocato bene e ha dimostrato che in Europa ci vuole un altro tipo di attenzione".

Molti tifosi pretendevano le scuse da parte della squadra e dell'allenatore, cosa ne pensa?

"Non si può sempre chiedere scusa e prendere gli insulti. Io sono per l'attaccamento alla maglia, ma non devi sempre andare sotto i tifosi per sentirti offendere. La maglia la onorano in campo, poi si può anche perdere. Non è giusto ogni volta presentarsi sotto la curva per chiedere scusa. Delle volte può accadere, ma non deve diventare un'abitudine".

C'è il rischio che questo ko abbia degli strascichi in vista dell'Udinese?

"Devono stare molto attenti, resettare subito e ricominciare. L'Udinese è in crisi ma se trova la giornata giusta può farti male. La Fiorentina ha anche alcune assenze. Anche se Dodo, se sta a sedere una volta per squalifica non gli fa male. L'Udinese galleggia nella terra di nessuno, non ha problemi e se trova la giornata giusta è un avversario complicato".

Quanto può pesare l'assenza di Solomon?

"Quando è entrato ha dato qualcosa in più degli altri. E' uno dei giocatori importanti in questo momento. Toccherà a Gudmundsson. In panchina ieri la Fiorentina aveva giocatori di tutto rispetto, da Kean a Fagioli passando per lo stesso islandese. E' una squadra costruita per altri obiettivi e adesso i ricambi ci sono. E' una questione mentale. Basta che non metta Dodo a fare l'esterno alto. E' stata la peggiore partita da quando è alla Fiorentina. Non ha azzeccato niente. Può succedere che in una partita non ti riesce niente, adesso prenderà un turno di riposo e poi si ricomincia"



