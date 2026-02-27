Polverosi sul CorSport: "Una qualificazione da vergognarsi"

All’indomani di Fiorentina-Jagiellonia, sul Corriere dello Sport - Stadio è presente un fondo a cura di Alberto Polverosi: “Una qualificazione da vergognarsi. Strappata alla fine di 134 minuti di un calcio deprimente, degno solo dello stadio che lo ospita. Una pena stare lì dentro, oppressi fra le gru e una squadra molle, inerme, vuota, una squadra poco seria, anzi per niente, parlando di calcio ovviamente. Non può giocare così la Fiorentina, non è accettabile.

La Conference è l’Europa minore, ma in questa partita la squadra che per due volte è arrivata in finale l’ha resa ancora più povera. […] Proprio com’era accaduto nel primo spareggio di questa coppa contro il Polyssia, dopo il 3-0 in Ucraina al ritorno era andata sotto di due gol prima di riprenderla nel finale del secondo tempo e vincerla. […] La qualificazione, conquistata in questo modo, è tutt’altro che una certezza”.