Allarme rosso, CorFio: "Se questo è lo spirito l'eliminazione è solo rimandata"

Come scrive stamani il Corriere Fiorentino, se è questo lo spirito con cui la Fiorentina si presenterà agli ottavi (oggi il sorteggio, andata il 12, ritorno il 19 marzo contro una tra Strasbugo e Rakow) l'appuntamento con l'eliminazione evitata ieri (quasi) per miracolo non sarà che rimandato. E per fortuna che le ultime tre vittorie avevano fatto parlare di svolta. Un'illusione, spazzata via da questa sconfitta che si spera serva (almeno) come avvertimento. Scelte comprensibili, anche se aleggiava nell'aria il sinistro timore di non affrontare con la giusta concentrazione un match sulla carta gestibile, certo, ma proprio per questo pericoloso.