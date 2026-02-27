Moviola, da annullare il 3-0 di Mazurek: contatto su Piccoli

Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente la moviola di Fiorentina-Jagiellonia. Non pulitissima la partita dell’arbitro Jovanovic - si legge - Infatti doveva essere annullato lo 0-3 di Mazurek: c’è un contatto precedente di Wojtusek su Piccoli. Inoltre il giallo a Comuzzo merita un approfondimento: è vero che trattiene Imaz che gli stava andando via, ma Pululu parte da una posizione di probabile fuorigioco.