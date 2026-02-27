Cecchi su La Nazione: "Ieri riaccese perplessità e timori"

Questo il pensiero di Stefano Cecchi per La Nazione a proposito di Fiorentina-Jagiellonia: "La Fiorentina ha mostrato segnali preoccupanti nonostante il vantaggio dell’andata. La squadra è apparsa fragile, poco brillante e in difficoltà contro lo Jagiellonia, molto più incisivo rispetto alla settimana precedente. La Fiorentina è sembrata tornare quella squadra confusa e senza identità vista tempo fa.

A salvarla sono stati soprattutto il carattere e la maggiore qualità tecnica dei titolari entrati più tardi. Dopo l’illusione che la via della salvezza fosse in discesa, questa partita riaccende perplessità e timori".