Sospirone di sollievo, Gazzetta: "Ma Fazzini un fantasma"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport nella sua analisi della gara di ieri tra Fiorentina e Jagiellonia definisce Fazzini un “fantasma”, e aggiunge che Ndour gioca senza personalità, Fabbian non aiuta, mentre Dodo e Mandragora perdono la bussola del gioco. Motivo per cui Vanoli ha dovuto inserire De Gea, Harrison, Solomon, Fagioli e infine Kean. Si è comunque andati ai supplementari, con lo Jagiellonia che ha finito la benzina. È servito un mezzo regalo del portiere Abramowicz: uscita alta non risolutiva, Fagioli con una palombella lo scavalca. Sospirone di sollievo. Ora azzerare e ripartire - si legge - il campionato chiama, ancor prima dell'Europa.