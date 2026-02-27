La tripletta di Mazurek a Firenze è un record per il polacco: ecco quale
Bartosz Mazurek è l'eroe polacco della partita del Franchi. Il classe 2007 si è reso assoluto protagonista pareggiando con la sua tripletta il risultato dell'andata, maturato dalle reti di Ranieri, Mandragora e Piccoli. Il talento polacco, che ha dato speranza ai tifosi dello Jagiellonia accorsi a Firenze per assistere all'improbabile, con il suo hat-trick è diventato il primo 2007 e il primo polacco a segnare tre reti in un match delle competizioni europee UEFA.
