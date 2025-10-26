Inter, Thuram lavora a parte: non ce la fa a recuperare per la gara con la Fiorentina
FirenzeViola.it
Come riferito da Sky Sport, Marcus Thuram non sarà a disposizione di mister Chivu per il match casalingo contro la Fiorentina, previsto mercoledì alle ore 20:45. Il suo rientro dovrebbe, dunque, avvenire in occasione della trasferta del Bentegodi contro il Verona. Chivu lo attende: Thuram è molto vicino, finalmente, a tornare a dispensare calcio in maglia nerazzurra. Thuram ha lavorato ancora a parte: non ce la farà per la partita contro i viola e tenterà il recupero tra Verona e Kairat Almaty.
