Inter, Thuram lavora a parte: non ce la fa a recuperare per la gara con la Fiorentina

vedi letture

Come riferito da Sky Sport, Marcus Thuram non sarà a disposizione di mister Chivu per il match casalingo contro la Fiorentina, previsto mercoledì alle ore 20:45. Il suo rientro dovrebbe, dunque, avvenire in occasione della trasferta del Bentegodi contro il Verona. Chivu lo attende: Thuram è molto vicino, finalmente, a tornare a dispensare calcio in maglia nerazzurra. Thuram ha lavorato ancora a parte: non ce la farà per la partita contro i viola e tenterà il recupero tra Verona e Kairat Almaty.

