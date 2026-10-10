De Rossi: "Dobbiamo sgombrare la testa. Ho ricevuto fiducia e fa bene"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, prima del match con la Fiorentina ha parlato così in onda su Dazn: "Abbiamo un pregresso molto positivo dell'anno scorso, abbiamo fatto peggio quest'anno ma stiamo sgombrando la mente. La fiducia ricevuta pubblicamente fa bene, aiuta a lavorare come si deve".

Cosa ha trasmesso ai ragazzi?

"Ho cercato di fargli leggere un po' di numeri di quanto abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo raccolto un solo punto ma potevamo farne molti di più, qualcosa non ha girato. Dobbiamo salire un po' nelle prestazioni e confermare loro che le cose si possono fare".