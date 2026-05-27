FirenzeViola Da Kean a Mandragora passando per Lirola: le squadre di Fabio Grosso nell'era bianconera di Paratici

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Fabio Grosso e Fabio Paratici pronti a rincontrasi per la seconda volta in carriera. Era l'11 luglio 2013 quando il centrocampista eroe del 2006 passò dal campo alla panchina per allenare le giovanili della Juventus, prima come vice di Andrea Zanchetta, e poi, come capo allenatore, dall'11 marzo 2014, grazie ala benedizione dell’allora direttore sportivo della Vecchia Signora.

La stagione 2014/2015

Nella prima rosa bianconera ereditata da mister Zanchetta, Fabio Grosso ebbe a disposizione tanti calciatori che, negli anni, sono riusciti a farsi largo nel calcio italiano. In porta figurava Emil Audero, portiere che ha vestito le maglie di Juventus, Inter, Como, Sampdoria, Palermo, fino ad arrivare a difendere, in quella stagione, la porta della Cremonese. In difesa spazio a Filippo Romagna, tutt'ora allenato da Grosso al Sassuolo, ad Alessandro Vogliacco, vecchia conoscenza del Genoa, e tra i centrocampisti, a Katanos e a Cassata, giocatori che hanno vestito le maglie rispettivamente di Salernitana e Spezia. Presente anche una vecchia conoscenza viola: si tratta di Pol Lirola, terzino viola dal 2019 al 2021, adesso in forza all'Hellas Verona.

La stagione 2015/2016

Nell'anno successivo salirono a due i giocatori che, in futuro, avrebbero vestito la maglia viola. Oltre a Pol Lirola, infatti, entrò in squadra anche l'attuale punta della Fiorentina Moise Kean. Per lui un solo gol nella prima stagione nella primavera bianconera, 11, invece, quelli realizzati in quella successiva. Nel suo secondo anno sulla panchina bianconera, Fabio Grosso potè provare il sapore della vittoria. Con il 3-2 rifilato ai danni del Palermo, infatti, la Juventus Primavera vinse la Viareggio Cup, dopo 4 anni dall'ultima volta. Quello, però, fu un anno anhce di delusioni viste le sconfitte che arrivarono in finale di Coppa Italia Primavera contro l'Inter e contro la Roma ai rigori nella Finale Scudetto.

La stagione 2015/2016

Nell'ultima stagione a capo della Juventus Primavera, Grosso vide arrivare a sè altri nuovi futuri giocatori di Serie A: Rogerio, in forza al Sassuolo dal 2018 al 2023, Stefano Sturaro, ex Juventus, Genoa e Verona e Mehdi Leris, attualmente in forza al Pisa. Tra le file viola, entrarono a far parte della rosa biancoera, Rolando Mandragora e Hans Nicolussi Caviglia.