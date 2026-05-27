Social Sono Frey e Pizarro i primi due All Stars per la partita del centenario: ecco il post della Fiorentina

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Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato due settimane fa sul sito dalla Fiorentina il club viola ha annunciato un amichevole tra la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia che andrà in scena il 2 settembre per celebrare i 100 anni di storia del club. Nella giornata di oggi il club viola ha svelato i primi due componenti della squadra All Stars: si tratta di Sebastien Frey e David Pizarro, due calciatori iconici del passato recente fiorentino nonché due dei migliori tra i fuoriclasse che hanno indossato la maglia viola nel nuovo millennio. Questo il post del club: