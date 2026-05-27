Social Solomon saluta la Fiorentina: "Questo club tornerà dove merita"

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Il futuro di Manor Solomon alla Fiorentina rimane è ancora un rebus, con l'esterno d'attacco israeliano arrivato a gennaio dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. I viola hanno la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo versando 10 milioni di euro nelle casse degli Spurs. In tal senso però lo stesso Solomon ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social che ha il sapore dell'addio alla Fiorentina: "Ciao, quando sono arrivato qui qualche mese fa, avevamo un obiettivo chiaro e lo abbiamo raggiunto. Sappiamo tutti che questo grande club merita di lottare per obiettivi completamente diversi, e sono sicuro che a partire dalla prossima stagione, la Fiorentina tornerà dove si merita.

Grazie per il vostro supporto e per avermi fatto sentire a casa a Firenze dal giorno uno. Mi sono goduto ogni singolo momento della stagione qui. Forza Viola, a presto".