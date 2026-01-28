Intanto il Napoli si gioca la stagione stasera: per la prossima avversaria dei viola c'è il Chelsea

Il prossimo avversario in campionato della Fiorentina si gioca molto (o forse tutto) nel mercoledì sera di Champions. Primo bivio della stagione per il Napoli, reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus che ha fatto scivolare gli azzurri a -9 dall’Inter capolista. Il discorso Scudetto si è complicato e non poco, rimane quindi il cammino europeo, ma in Champions League le cose non vanno molto meglio: come spiega Tuttomercatoweb.com, battere stasera il Chelsea al Maradona potrebbe non essere sufficiente per garantirsi l’accesso ai playoff con vista sugli ottavi, mentre gli inglesi puntano alla qualificazione diretta.

Ecco come arriva il Napoli: Conte è ancora alle prese con l’emergenza infortuni, l’ultimo ad aggiungersi alla lista degli indisponibili è stato Milinkovic-Savic. Il portiere serbo ne avrà per almeno due settimane, confermato Meret fra i pali. Scelte quasi obbligate in difesa, senza Rrahmani sarà Buongiorno a guidare il reparto completato da Beukema e Juan Jesus con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne. Lobotka e McTominay in mediana, sulla trequarti Vergara ed Elmas a supporto di Hojlund. Ricordiamo che la prossima sfida di Serie A sarà appunto Napoli-Fiorentina, in programma sabato alle ore 18.

Dall'altra parte c'è il Chelsea che ha da poco cambiato guida tecnica: quattro vittorie su cinque gare in tutte le competizioni per Liam Rosenior, il successore di Enzo Maresca è partito col piede giusto nella sua nuova esperienza alla guida dei Blues. Rispetto al successo di sabato in Premier sul Crystal Palace sono previste un paio di novità: sulla destra dovrebbe rivedersi Malo Gusto, con l’avanzamento di James al fianco di Caicedo. Joao Pedro favorito su Delap per partire titolare davanti, verso il forfait Cole Palmer.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinzzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.