Fortini-Roma, nuovi contatti con l'agente. La Fiorentina offrirà il rinnovo a fine mercato

Nuovi contatti tra l'agente di Niccolò Fortini e la Roma: lo racconta Sportitalia negli ultimi minuti, affermando che la società giallorossa proverà a migliorare la prima offerta - di sette milioni più bonus, circa dieci in tutto - fatta alla Fiorentina per l'esterno classe 2006. Di contro, a fine mercato - chiusura lunedì 2 febbraio, ore 20 - il club viola offrirà nuovamente il rinnovo di contratto al giocatore prodotto del vivaio, attualmente in scadenza nel 2027.