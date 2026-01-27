Sergi Roberto: "Oggi era importante vincere. Fabregas è un top"

Sergi Roberto, difensore del Como, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Mediaset dopo la vittoria in casa della Fiorentina: "Oggi la cosa importante era vincere e pensare alla prossima gara. Siamo tutti contenti per Alvaro, il suo come il mio è il primo gol con il Como. La squadra è untia, siamo un gruppo speciale".

Su Fabregas: "Per noi lui è un regalo, è uno dei migliori allenatori mai avuti e io di top ne ho avuti parecchi. Tutti i giorni in allenamento spinge, avere un così per la squadra è facile":