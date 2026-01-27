Fabregas: “Non abbiamo iniziato bene la partita. Teniamo i piedi per terra"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato i microfoni di Mediaset nel post partita della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Noi vogliamo guardare partita per partita, manca ancora tanto. Piedi per terra e lavorare. Oggi non abbiamo iniziato bene, poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto meglio. A questi livelli non si possono fare regali. Questo è un gruppo con il giusto mix tra giovani e esperti, ora c'è da mgiliorare perché nella vita lo si può sempre fare".

Sulle emozioni che le regala la squadra: "Faccio questo lavoro per vedere i ragazzi mettere in pratica quello che gli chiedo. Noi come tecnici siamo molto stressati e ci possiamo godere poco i momenti belli. Creare una famiglia e vedere la squadra giocare così, quelle sono le cose che mi stanno regalando. Sono contento e c'è voglia di fare meglio. Così vogliamo continuare finché io resterò qui".

Sul gol di Morata e su Douvikas: "È importante che siamo tutti sul pezzo. Il gol per Alvaro è importante così come per la squadra. Ora che giochiamo tante partite abbiamo bisogno di tutti. Douvikas ha avuto una distorsione alla caviglia che non sembra molto grave, vediamo domani".

Como come l'Atalanta?: "Non lo so, so solo che Gasperini è stato quasi dieci anni a Bergamo, io sono qui da due anni e mezzo. Arriviamo dalla B e solo in questo ultimo anno abbiamo un po' aumentato il livello, per questo parlo dicrescita. La strada è lunga. Ovvio che l'Atalanta è un modello di come si fanno bene le cose. Palladino ora ha dato la sua impronta, mi piace molto come giocano e li rispetto molto":