Anche Fabregas pensa al turnover: Da Cunha potrebbe riposare stasera
A poche ore dalla gara di Coppa Italia di stasera, ecco un punto sul Como, prossima avversaria della Fiorentina nella sfida valida per gli ottavi.
Se Paolo Vanoli cambierà molto in vista anche della sfida di sabato contro il Napoli, sono attese alcune novità anche nel 4-2-3-1 di Cesc Fabregas. Smolcic e Moreno potrebbero partire dall’inizio come terzini, in una difesa posta davanti a Butez e completata da Ramon e Diego Carlos. Caqueret in vantaggio su Da Cunha per giostrare in mezzo al campo insieme a Perrone, a sostegno di un quartetto offensivo con Douvikas punta mentre tra le linee Kuhn, Nico Paz e Baturina. I lacustri arrivano da 9 reti segnate (e zero subite) negli ultimi due incontri - 0-3 contro la Lazio, 6-0 contro il Torino.
Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischiodi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniServe Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
