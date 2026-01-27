Anche Fabregas pensa al turnover: Da Cunha potrebbe riposare stasera

A poche ore dalla gara di Coppa Italia di stasera, ecco un punto sul Como, prossima avversaria della Fiorentina nella sfida valida per gli ottavi.

Se Paolo Vanoli cambierà molto in vista anche della sfida di sabato contro il Napoli, sono attese alcune novità anche nel 4-2-3-1 di Cesc Fabregas. Smolcic e Moreno potrebbero partire dall’inizio come terzini, in una difesa posta davanti a Butez e completata da Ramon e Diego Carlos. Caqueret in vantaggio su Da Cunha per giostrare in mezzo al campo insieme a Perrone, a sostegno di un quartetto offensivo con Douvikas punta mentre tra le linee Kuhn, Nico Paz e Baturina. I lacustri arrivano da 9 reti segnate (e zero subite) negli ultimi due incontri - 0-3 contro la Lazio, 6-0 contro il Torino. 