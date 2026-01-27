Nico Paz: "Morata importante per noi. Futuro? Per ora penso al presente"

Nico Paz: "Morata importante per noi. Futuro? Per ora penso al presente"
di Redazione FV

Nico Paz, dopo la vittoria del Como al Franchi contro la Fiorentina, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Mediaset: "Averre un giocatore com Alvaro per noi è fondamerntale, ha fatto una grande carriera, sono molto felice di averlo qui. Futuro ancora a Como? Io non so quello che succederà in futuro perché ci sono tante cose, io penso al presente e a giocare partita per partita":