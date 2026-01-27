Nico Paz: "Morata importante per noi. Futuro? Per ora penso al presente"
FirenzeViola.it
Nico Paz, dopo la vittoria del Como al Franchi contro la Fiorentina, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Mediaset: "Averre un giocatore com Alvaro per noi è fondamerntale, ha fatto una grande carriera, sono molto felice di averlo qui. Futuro ancora a Como? Io non so quello che succederà in futuro perché ci sono tante cose, io penso al presente e a giocare partita per partita":
Siamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesadi Luca Calamai
Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: Fortini serata da incubo, la mediana non funziona, si salvano Piccoli e Balbo
Angelo GiorgettiLe promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
Mario TeneraniServe Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
