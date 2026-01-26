Como, i convocati per la sfida alla Fiorentina: dopo più di un mese torna Morata

Il Como ha da poco diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani di Coppa Italia che si disputerà a Firenze contro la Fiorentina alle ore 21.00. Tra le fila degli uomini di Fabregas la novità più importante è il ritorno dopo il lungo infortunio di Alvaro Morata, confermata invece la presenza di Addai, che era già tornato a disposizione contro il Torino. Presenti anche due primavera, De Paoli e Pisati, questa la lista completa:

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito

Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van der Brempt

Centrocampisti: Cqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha

Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Pisati