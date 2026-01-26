Como, i convocati per la sfida alla Fiorentina: dopo più di un mese torna Morata

di Redazione FV

Il Como ha da poco diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani di Coppa Italia che si disputerà a Firenze contro la Fiorentina alle ore 21.00. Tra le fila degli uomini di Fabregas la novità più importante è il ritorno dopo il lungo infortunio di Alvaro Morata, confermata invece la presenza di Addai, che era già tornato a disposizione contro il Torino. Presenti anche due primavera, De Paoli e Pisati, questa la lista completa:

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito
Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van der Brempt
Centrocampisti: Cqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Pisati