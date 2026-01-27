Jagiellonia, scontato un turno di squalifica a Pululu: ci sarà coi viola

di Redazione FV

Buone notizie per lo Jagiellonia, avversario della Fiorentina agli spareggi di Conference League. La squadra polacca ritroverà l’attaccante classe ’99 Afimico Pululu, a cui la UEFA ha concesso una riduzione della squalifica. Il giocatore era stato espulso, con sospensione di due turni, durante la gara contro l’AZ Alkmaar.

La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo della UEFA ha deciso di dimezzare la pena: Pululu sconterà una sola giornata di squalifica. E sarà dunque disponibile per il match di ritorno dei playoff di Conference League contro i viola, in programma al Franchi il 26 febbraio.