Morata: "Per quello che c'è dietro il gol di stasera è il più importante della mia vita"

Morata: "Per quello che c'è dietro il gol di stasera è il più importante della mia vita"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:22Avversari
di Redazione FV

Alvaro Morata ha rilasciato le seguenti parole a Mediaset dopo Fiorentina-Como di Coppa Italia: "Noi abbiamo una grandissima squadra e un grandissimo gruppo. Sono molto emozionato stasera, i ragazzi mi hanno accolto benissimo. È uno dei gol più importante della mia vita per tutto quello che c'è dietro. A Nico Paz lo dico sempre, non ci sono limiti. Se rimane un altro anno qui gioco gratis (ride ndr.)".