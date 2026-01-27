Morata: "Per quello che c'è dietro il gol di stasera è il più importante della mia vita"
Alvaro Morata ha rilasciato le seguenti parole a Mediaset dopo Fiorentina-Como di Coppa Italia: "Noi abbiamo una grandissima squadra e un grandissimo gruppo. Sono molto emozionato stasera, i ragazzi mi hanno accolto benissimo. È uno dei gol più importante della mia vita per tutto quello che c'è dietro. A Nico Paz lo dico sempre, non ci sono limiti. Se rimane un altro anno qui gioco gratis (ride ndr.)".
