Il Rakow arriva con una sconfitta al match di Conference contro la Fiorentina

Il Rakow arriva con una sconfitta al match di Conference contro la Fiorentina
Oggi alle 21:20Avversari
di Redazione FV

Dopo la sconfitta rimediata al Franchi grazie alla rete decisiva di Albert Gudmundsson su rigore, il Rakow cade anche in campionato contro il Gornik, che vince 3-1 grazie alla doppietta di Sadilek e la rete di Ambros. Inutile la rete di Lamine Diaby nei minuti finali. Il Rakow  si avvicina dunque con una sconfitta al ritorno di Conference League contro i viola.