Baschirotto ancora ko: salterà la Fiorentina. Nicola punta ad averlo a Parma
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Come ampiamente raccontato nei giorni scorsi, lunedì salterà la partita tra Cremonese e Fiorentina il pilastro difensivo della Cremonese Federico Baschirotto, che sta proseguendo l’attività di recupero individuale per smaltire l’infortunio muscolare accusato prima della trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Come riporta il portale CuoreGrigiorosso, il centrale oggi non ha quindi svolto attività insieme al gruppo a Torre Boldone. L’obiettivo è recuperare l’uomo chiave per la Cremo in occasione della trasferta di sabato 21 marzo a Parma.
Sarà molto dura, ma verrà fatto sicuramente un tentativo. Baschirotto, intanto, ha ricevuto il premio “Amici dei bambini” a Milano lunedì scorso.
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