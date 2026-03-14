Il dato sulla Cremonese: è la squadra che concede più tiri in porta in A

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Il momento della Cremonese nella Serie A 2025/26 continua a essere complicato, anche se come riporta TuttoCremonese le statistiche peggiori sono lontano dallo Zini dove la squadra di Nicola nel 2026 non è ancora riuscita ad ottenere un punto. A questo dato si aggiunge un’altra cifra significativa che riguarda la fase difensiva: la Cremonese è attualmente la squadra che concede più tiri in porta in tutto il campionato, con 153 conclusioni subite.

Alle sue spalle troviamo il Sassuolo con 143 tiri concessi, seguito da Cagliari con 135, Pisa con 127 e Torino con 124. Questi numeri evidenziano quanto sia fondamentale per i grigiorossi migliorare l’organizzazione difensiva e limitare le occasioni concesse agli avversari.