Cremonese, incontro con la storia grigiorossa per Vardy: il saluto con Temelin

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Un incontro simbolico tra passato e presente della Cremonese ha animato il ritiro grigiorosso a Torre Boldone, in provincia di Bergamo. Qui la squadra allenata da Davide Nicola sta preparando la delicata sfida salvezza contro la Fiorentina, in programma lunedì sera allo stadio Zini. Durante una delle sedute di allenamento, l’attaccante inglese Jamie Vardy ha ricevuto la visita di Gianluca Temelin, ex bomber della Cremonese e oggi allenatore nel settore giovanile. L’incontro tra i due è stato reso pubblico dallo stesso Temelin attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Lo riporta il portale CalcioCremonese.it.