Qui Cremonese, Vardy fa spazio a Djuric con Bonazzoli: la probabile di Nicola
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Alla vigilia di Cremonese-Fiorentina, i colleghi di Tuttomercatoweb.com stilano la probabile formazione che i viola troveranno di fronte domani sera allo Zini. Per il posticipo della 29^ giornata di Serie A, Davide Nicola deve fare i conti con qualche assenza, come ad esempio l'infortunato Baschirotto e lo squalificato Pezzella. In porta, nel 3-5-2, c'è Audero, in difesa spazio al trio composto da Terracciano, Folino e Luperto. In mezzo Thorsby con Maleh e Vandeputte, sulle corsie Barbieri e Zerbin.
In avanti sembra essere arrivato il momento di Djuric dal 1', affiancato da Bonazzoli. Attenzione però al possibile cambio di modulo, con Nicola che potrebbe adottare una difesa a 4 con l'inserimento di Bianchetti in difesa.
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