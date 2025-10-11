Il mental coach Tirelli su Leao: "Non è una questione di Allegri ma di fisico"
Stefano Tirelli, noto mental coach, è stato intervistato da Tuttosport per commentare le difficoltà di Rafael Leao in quest'avvio di stagione col Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il nuovo ruolo per lui non lo definirei destabilizzante, è una nuova modalità di posizionamento e di movimento sul campo che necessita di tempo affinché si registrino le nuove programmazioni neuromuscolari. Tutto dipende dal sistema nervoso, da come si percepisce il campo, da come i tuoi movimenti cambiano da un'area all'altra. La parola chiave è tempo.
Leao tornava da un infortunio. I meccanismi a livello aerobico sono meno funzionali, c’è meno lucidità, non hai quella resistenza alla fatica che ti permette di compiere dei gesti atletici nei 90’. L’elemento fisico va di pari passo con quello mentale. Non è una questione di un Allegri che funziona o meno per Leao".
