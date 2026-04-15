Verso Lecce-Fiorentina: Sottil, Banda e Pierotti a parte. Riposo per Gaspar

Verso Lecce-Fiorentina: Sottil, Banda e Pierotti a parte. Riposo per GasparFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00Avversari
di Redazione FV

Lecce al lavoro per il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. Nel pomeriggio la squadra salentina è scesa in campo per una nuova seduta, ma, a farla da padrone, è stata l’attenzione riservata dallo staff medico nei confronti dell’infermeria. Assenti Berisha e Camarda, ancora a riposo Gaspar, mentre si sono allenati in modo differenziato Banda, Pierotti e Sottil.

Domani mattina è in programma un nuovo allenamento a Martignano: lo staff valuterà i margini di recupero dei tre giocatori che stanno proseguendo il lavoro a parte in vista della sfida contro la i Viola. Match in programma lunedì 20 aprile alle ore 20.45 allo stadio di Via del Mare.