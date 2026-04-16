Camarda, l'arma in più del Lecce per salvarsi. Ma contro i viola sarà out

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Francesco Camarda sarà un’arma in più per l’attacco del Lecce nel finale di campionato ma non lunedì contro la Fiorentina. La società di via Costadura ha reso noto, in mattinata, che il giovane attaccante di proprietà del Milan rientrerà nel Salento e sarà una possibile scelta per le ultime 5 partite di campionato. Camarda, si legge, ha terminato la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra con conseguente operazione.

Da martedì 21 aprile, day-after di Lecce-Fiorentina, sarà a completa disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco, che valuterà la possibilità di dare del minutaggio di concerto con la crescita atletica. Lo riporta Calciolecce.it.