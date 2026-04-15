Palace, per il dopo Glasner si lavora ad un tecnico accostato alla Fiorentina

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Così come la Fiorentina ha iniziato a guardarsi intorno per il futuro della propria panchina, ugualmente sta facendo ance il Crystal Palace, avversario di Conference nei quarti di finale. Questo a causa dell'addio a fine stagione dell'attuale tecnico degli Eagles, Oliver Glasner. Tra i nomi seguiti dalla società londinese c’è anche quello di Andoni Iraola, tecnico accostato anche alla Fiorentina e prossimo all'addio al Bornemouth, vista la scadenza del suo contratto prevista per il prossimo giugno.

Il Crystal Palace sembra essere veramente intenzionato a portare avanti questa trattativa, avendo già presentato al tecnico classe 1982 l'offerta di un progetto pluriennale e molto ricco. Il suo lavoro, i risultati e il progetto tecnico costruito al Bournemouth, infatti, non sono passati inosservati, aumentando considerevolmente la considerazione del tecnico spagnolo nel calcio inglese, ma non solo. Nonostante sia il candidato ideale per sostituire Glasner al Crystal Palace, il tecnico del Bornemouth ha suscitato l'interesse anche di molti altri club, come l'Atletico Bilbao, squadra della sua regione natale nei Paesi Baschi, il Manchester City, il Newcastle e il Liverpool. Lo riporta il giornale spagnolo Marca.