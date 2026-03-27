Hellas, giornata speciale: visita ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica

Hellas, giornata speciale: visita ai bambini del reparto di Oncoematologia PediatricaFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:00Avversari
di Redazione FV

Il sito ufficiale dell'Hellas Verona, prossimo avversario della Fiorentina alla ripresa del campionato, riporta l'iniziativa dei tesserati Domagoj Bradarić (nella foto),  Andrej Popovic,  Federica Anghileri e Zaccaria Tommasi. L'esterno sinistro del Verona, il difensore della Primavera, la centrocampista della prima squadra femminile e la responsabile dell'area tecnica dell'Hellas Verona Wowen sono andati insieme ai volontari di ABEO a fare visita ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Borgo Trento, portando molti doni e tante uova di cioccolato. Una giornata che ha donato ai piccoli pazienti dell'Ospedale di Verona momenti di tranquillità e gioia.

Questo il comunicato del club: "Nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, una delegazione dell'Hellas Verona ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. Il calciatore della Prima Squadra maschile, Domagoj Bradaric, la calciatrice dell'Hellas Verona Women Federica Anghileri, e il difensore della Primavera maschile Andrej Popovic, accompagnati dal Responsabile dell'Area Tecnica femminile Zaccaria Tommasi, hanno portato ai piccoli pazienti dei regali a tinte gialloblù, tra cui palloni da calcio, astucci, penne e tante uova di pasqua. Nel corso della mattinata, i giocatori si sono poi intrattenuti con i bambini e i ragazzi del reparto, condividendo con loro momenti di gioco e spensieratezza. La visita si è svolta in un clima di grande accoglienza grazie allo splendido personale medico e infermieristico, al primario del reparto Simone Cesaro e ai volontari di ABEO".