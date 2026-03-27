Hellas, giornata speciale: visita ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica

vedi letture

Il sito ufficiale dell'Hellas Verona, prossimo avversario della Fiorentina alla ripresa del campionato, riporta l'iniziativa dei tesserati Domagoj Bradarić (nella foto), Andrej Popovic, Federica Anghileri e Zaccaria Tommasi. L'esterno sinistro del Verona, il difensore della Primavera, la centrocampista della prima squadra femminile e la responsabile dell'area tecnica dell'Hellas Verona Wowen sono andati insieme ai volontari di ABEO a fare visita ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Borgo Trento, portando molti doni e tante uova di cioccolato. Una giornata che ha donato ai piccoli pazienti dell'Ospedale di Verona momenti di tranquillità e gioia.

Questo il comunicato del club: "Nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, una delegazione dell'Hellas Verona ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. Il calciatore della Prima Squadra maschile, Domagoj Bradaric, la calciatrice dell'Hellas Verona Women Federica Anghileri, e il difensore della Primavera maschile Andrej Popovic, accompagnati dal Responsabile dell'Area Tecnica femminile Zaccaria Tommasi, hanno portato ai piccoli pazienti dei regali a tinte gialloblù, tra cui palloni da calcio, astucci, penne e tante uova di pasqua. Nel corso della mattinata, i giocatori si sono poi intrattenuti con i bambini e i ragazzi del reparto, condividendo con loro momenti di gioco e spensieratezza. La visita si è svolta in un clima di grande accoglienza grazie allo splendido personale medico e infermieristico, al primario del reparto Simone Cesaro e ai volontari di ABEO".