Conference, 15 giocatori del Palace in Nazionale: è il terzo club più rappresentato

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Nonostante l'assenza di partite da giovedì 19 marzo a giovedì 9 aprile, giorno in cui si giocherà l'andata di Conference League contro la Fiorentina il Crystal Palace è indirettamente attivo su altri campi, quelli della Nazionale. Infatti il Crystal Palace, dopo Manchester City e PSG e il club con più calciatori convocati con le rispettive nazionali, ben 15. Gli stessi di Bayern Monaco e Juventus. Questi sono alcuni dei convocati del Palace: Maxence Lacroix, Justin Devenny, Brennan Johnson, Daniel Munoz e Jefferson Lerma.