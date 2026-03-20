Inter, tifosi nerazzurri assenti a Firenze ma caricheranno la squadra: la nota

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Il Secondo Anello Verde, punto di riferimento del tifo interista, ha diffuso un comunicato sui propri canali social. Domenica l’Inter sarà impegnata nella sfida di campionato contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi ma non potrà contare sulla presenza dei propri sostenitori nel settore ospiti vista la decisione del Giudice Sportivo in seguito all’episodio del petardo lanciato a Emil Audero nella trasferta di Cremona.

Per questo motivo, i tifosi nerazzurri hanno voluto lanciare un messaggio: "Domenica il settore ospiti di Firenze sarà vuoto. Ma il nostro sostegno non si ferma e non mancherà mai. Domani, 21 marzo, tutto il popolo interista è chiamato a raccolta per far sentire la nostra voce e per caricare la squadra prima della partenza per questa fondamentale trasferta. Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 15.30 presso l'ingresso della stazione Rho-Fiera. Ancora una volta, soli contro tutti!".