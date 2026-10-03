Genoa rientrato in mattinata, distorsione per Colombo, da lunedì focus sulla Fiorentina

Il Genoa è reduce dall'amichevole in trasferta con il Rapid Bucarest che ha lasciato in dote oltre alla sconfitta per 2-0 (figlia delle 16 assenze con cui De Rossi si è trovato a far fronte tra scelte tecniche e assenti per gli impegni con le nazionali) anche l'infortunio dell'attaccante Colombo che ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che di sicuro lo terrà fuori sabato contro la Fiorentina in attesa di capire la gravità. Ecco il report del club rossoblù che lunedì ritroverà anche il Nazionale Wiafe mentre i primi a rientrare sono Ostigard e Osmajic.

"Tutti a casa dopo lo sbarco a notte fonda dalla Romania e appuntamento a lunedì per la ripresa generale al C.S. G.Signorini. Alle porte bussa già il primo allenamento della settimana che porta all’incontro con la Fiorentina, in attesa del ricongiungimento dei nazionali che imprimerà gioco forza un’accelerazione alla preparazione. A partire dalla prima parte della settimana, il gruppo infatti tornerà a infoltirsi con il rientro dei primi nazionali che si uniranno ai compagni e il ritorno, in pieno servizio, di alcuni dei giocatori esentati dal viaggio a Bucarest. Sotto la lente d’ingrandimento, oltre alle condizioni di Colombo a causa del trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato con il Rapid Bucarest, proprio quelle di chi sarà alle prese con il jet-lag per un volo trans-oceanico".