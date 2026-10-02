Genoa, brutte notizie per De Rossi: Colombo esce per infortunio contro il Rapid Bucarest

Problema per Lorenzo Colombo nel primo tempo dell'amichevole tra Rapid Bucarest e Genoa. L’attaccante rossoblù è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo dopo un contrasto con Kramer: il giocatore è uscito zoppicante, accompagnato a braccio dallo staff medico. Le prime indicazioni, secondo buoncalcioatutti.it, parlano di un problema alla caviglia sinistra, o comunque al piede sinistro.

De Rossi era già stato informato dai medici della necessità di procedere con il cambio. Restano da valutare le condizioni di Colombo nel dopogara, ma le sensazioni iniziali non sono positive e la caviglia sinistra sembra essere la zona interessata. Ricordiamo che il Genoa sarà avversario della Fiorentina a Marassi alla ripresa dalla sosta il prossimo sabato 10 ottobre.