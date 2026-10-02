Genoa, ko contro il Rapid Bucarest: la squadra di De Rossi sconfitta 2-0
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Il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, esce con le ossa rotte dall’amichevole disputata oggi pomeriggio contro il Rapid Bucarest. La squadra di Daniele De Rossi, imbottita di Primavera e priva di numerosi titolari tra infortunati, big lasciati a casa e giocatori impegnati con le nazionali, ha perso 2-0: a decidere il test sono state le reti di Stojlkovic al 55’ e Pop all’81’.
A preoccupare i rossoblù, però, è soprattutto l’infortunio alla caviglia rimediato da Lorenzo Colombo. L’attaccante è dunque a forte rischio per la sfida contro i viola, in programma sabato 10 ottobre a Marassi.
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