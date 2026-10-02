Genoa, ko contro il Rapid Bucarest: la squadra di De Rossi sconfitta 2-0

Genoa, ko contro il Rapid Bucarest: la squadra di De Rossi sconfitta 2-0FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20Avversari
di Redazione FV

Il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, esce con le ossa rotte dall’amichevole disputata oggi pomeriggio contro il Rapid Bucarest. La squadra di Daniele De Rossi, imbottita di Primavera e priva di numerosi titolari tra infortunati, big lasciati a casa e giocatori impegnati con le nazionali, ha perso 2-0: a decidere il test sono state le reti di Stojlkovic al 55’ e Pop all’81’.

A preoccupare i rossoblù, però, è soprattutto l’infortunio alla caviglia rimediato da Lorenzo Colombo. L’attaccante è dunque a forte rischio per la sfida contro i viola, in programma sabato 10 ottobre a Marassi.