Balbo: "Volevo rimanere a Firenze. Vanoli mi ha trasmesso mentalità vincente"

Luis Balbo, ex terzino della Fiorentina passato nel corso di questa estate allo Sturm Graz, ha rilasciato un'intervista a La Nazione nel corso della quale ha parlato del suo periodo a Firenze e non solo. Queste le sue parole:

A maggio sognava di restare a Firenze. La cessione l’ha delusa? "Quando passi tanti anni in un club è normale immaginare il futuro lì. E sì, era quello che allora volevo: restare a Firenze. Nel calcio, però, le cose cambiano. Porto con me ciò che ho imparato in viola ma ora sono concentrato sullo Sturm Graz".

Quanto peso ha avuto nella sua crescita Paolo Vanoli? "Tantissimo. Mi ha insegnato a essere esigente con me stesso, a non accontentarmi mai. È una mentalità che porterò con me per tutta la carriera".

Segue ancora la Fiorentina da lontano? "Certo, come non potrei: vedo un progetto ambizioso e ne sono felice, specie per i tifosi. I Commisso stanno costruendo qualcosa di grande".

Pensando oggi ai suoi anni a Firenze prevale la gratitudine o resta un po’ di delusione? "Soprattutto gratitudine. La Fiorentina mi ha dato tanto come calciatore e come persona: lo Scudetto Primavera e il sogno di debuttare in Serie A sono ricordi che porterò sempre con me".