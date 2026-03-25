FirenzeViola Milan e non solo, su Kean il vento del mercato. Che può aspettare: la testa è su Italia e Viola

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Gol e mercato, tra presente e futuro. C'è tutto questo nei giorni che sta vivendo Moise Kean, impegnato con la Nazionale e nel bel mezzo di una stagione a dir poco tribolata con la maglia della Fiorentina. L'attaccante è attualmente a Bergamo con l'Italia di Gennaro Gattuso, con cui domani sera sarà protagonista del playoff contro l'Irlanda del Nord per i prossimi Mondiali. Tutto il Paese (ma anche buona parte del mondo, vista l'importanza e l'attenzione che attira l'Italia, a maggior ragione dopo due non qualificazioni consecutive) seguirà la sfida della New Balance Arena, mentre tutta la Firenze del pallone osserva da vicino gli spifferi di mercato che iniziano a tirare nei confronti del numero 20 viola.

Milan, Arabia e non solo

Perché è già da qualche settimana che si stanno facendo strada, piano piano, le voci che vorrebbero il Milan sulle tracce del centravanti. Il Diavolo prenderà certamente una punta nel prossimo mercato estivo, Allegri è stato il primo a lanciare Kean nel grande calcio e il club rossonero ha già avuto fitti contatti con l'entourage del giocatore. Non sarà però l'unica società interessata al classe 2000, su cui tornerà sicuramente a fare un pensiero anche l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che già in estate e a gennaio aveva provato a portarlo in Saudi Pro League, scontrandosi con la chiusura della Fiorentina alla cessione. Inoltre, più velatamente, si continua a parlare di ricchi club di Premier sulle sue tracce già dalla passata stagione, come Arsenal e Tottenham.

Conta il presente: Italia e Viola

Al momento, però, Kean è concentrato esclusivamente sul presente. La testa del giocatore è totalmente dentro alla Nazionale, lunedì a Coverciano ha fatto scarico per riprendere lo smalto muscolare e prepararsi bene alla cruciale sfida di domani sera. La punta della Fiorentina ha già dimostrato di avere feeling con la porta quando veste la maglia azzurra e domani sera vuole mettersi l'Italia sulle spalle e trascinarla assieme a Retegui, con cui partirà in tandem dal primo minuto. Poi sarà - se tutto andrà bene - la volta di Galles o Bosnia, prima del rush finale con la squadra di Vanoli. Mondiale, salvezza e Conference sono il triangolo di obiettivi che circonda la testa di Kean. Il mercato è sullo sfondo, ma può aspettare.