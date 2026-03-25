La furia di Vanoli con l'Inter svelata da DAZN: "Vanoli On Fire"

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Nel suo consueto speciale in cui analizza i dettagli di alcune partite, "Bordocam", DAZN mostra qualche retroscena legato a Fiorentina-Inter e in particolare alle reazioni di Paolo Vanoli. L'allenatore della Fiorentina si è scatenato in diverse occasioni, la prima delle quali sul gol annullato a Moise Kean in fuorigioco. Una rete che il tecnico stava festeggiando girandosi di spalle prima di accorgersi con rammarico che l'arbitro lo aveva annullato per posizione di fuorigioco.

La furia di Vanoli poi è montata dopo il tiro sbagliato da Fagioli con il mancino e soprattutto dopo il rilancio di De Gea che nel finale termina direttamente in fallo laterale. un errore che fa impazzire l'allenatore che prende a manate la panchina per sfogarsi, prima di calciare un malcapitato pallone terminato sul suo cammino. L'ultimo dettaglio legato a Vanoli svelato dall'emittente è sul cambio di Fabbian, con l'allenatore che va dal suo centrocampista e gli dice chiaramente: "Ora in campo servono testa e questo", indicando e battendogli sul cuore.