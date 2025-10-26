Fenucci: "Su Bernardeschi il Var doveva intervenire. Nel primo rigore viola c'è fallo di mano di Kean"

Claudio Fenucci, dirigente del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole

Sugli episodi arbitrali: "Ci sono statio degli episodi. Sono qui per parlare in modo più generale di come vogliamo codificare il calcio. Se si è preso una linea sui falli di mano lo si deve fare anche sui contatti come quello su Bernardeschi dove era opportuno che il Var intervenisse. Anche sul primo rigore viola prima c'era un fallo di mano di Kean. Il Var va utilizzato con attenzione perché è diventato fondamentale. Fino a che eravamo undici contro undici abbiamo fatto un'ottima partita, faccio i complimenti allo staff e ai ragazzi. Nel primo tempo c'è stato anche il possibile fallo di mano di Dodo. Io dico che tra Var e campo si facciano interventi più codificati e ordinati tra partita e partita".

Cosa ne pensa invece del suo Bologna?: "Siamo una squadra che cerca sempre di mostrare il proprio gioco prendendo rischi. Avere squadre così aiuta lo spettacolo. Abbiamo fatto una buona gara fino all'espulsione, siamo anche reduci dall'Europa League. Fino al rigore non dato su Bernardeschi abbiamo giocato bene, Dispiace aver visto i ragazzi cosiì arrbbiati"N

Se ha sentito Italiano: "Non l'ho sentito ma gli epsiodi non lo aiuteranno nella guarigione. Tra poco lo riavremo tra noi".