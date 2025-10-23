Europa League, il Bologna non sbaglia: 2-1 sul campo della Steaua Bucarest

Vince anche il Bologna nella sua gara europea. Orfani di Vincenzo Italiano, alle prese con una polmonite, i ragazzi rossoblu passano per 2-1 sul campo della Steaua Bucarest in Europa League. Decidono le reti di Odgaard e Dallinga, decisive per i felsinei che proprio domenica saranno avversari della Fiorentina al Franchi.