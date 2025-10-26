Social Cremonini non ci sta e ironizza: "Rapina al Louvre. Sequel al Franchi"

Cesare Cremonini, noto cantante italiano e tifoso del Bologna, si è lasciato andare ad un commento social, attraverso una storia Instagram, sugli episodi arbitrali di Fiorentina-Bologna. La gara infatti è terminata 2-2 con due rigori assegnati e realizzati dai viola con Kean e Gudmundsson e con l'espulsione di Holm per doppio giallo. Oltre a questo ci sono stati altri episodi per cui il Bologna, anche tramite l'amministratore delegato Fenucci, ha recriminato nel post partita.

Nella storia instagram in questione Cremonini ha ironizzato sulla situazione definendo quello andato in scena al Franchi come il sequel della nota rapina andata in scena nelle scorse settimane al Louvre. Ecco la storia: