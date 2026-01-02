Cremonese, Nicola a Firenze con Bonazzoli e Vardy: la probabile formazione

Sfida particolare per Davide Nicola, che in caso di vittoria al Franchi contro la Fiorentina metterebbe una seria ipoteca alla salvezza con più di metà campionato ancora da giocare. Per farlo il tecnico della Cremonese, riporta TMW tracciando una probabile formazione che si presenterà domenica a Firenze, si affiderà al 3-5-2 con Audero tra i pali e la linea difensiva formata da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Zerbin e Pezzella agiranno invece sugli esterni, con Payero, Bondo e Vandepurre a comporre la linea mediana. In attacco confermatissimi sia Bonazzoli che Vardy, grandi protagonisti in questo inizio stagione.