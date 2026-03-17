La prepara alla perfezione, idea di gioco che mancava da tempo: le pagelle di Vanoli

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Fior di pagelle per Paolo Vanoli, dopo il 4-1 della sua Fiorentina in casa della Cremonese. Il tecnico viola raccoglie gli applausi della critica, che lo elogia per aver cambiato volto alla sua squadra in un match cruciale come quello di ieri sera. I commenti sono tutti positivi: "La prepara alla perfezione. Mentalità, assetto, equilibri e concretezza. Tutto in una sera. Quella giusta", scrive La Gazzetta dello Sport; "Nella partita più delicata dell’anno la Fiorentina risponde presente anche con un’idea di gioco che non si vedeva da tempo. Scelte azzeccate e risposte importanti da giocatori sotto la lente. Da sistemare i passaggi a vuoto in corso d’opera. Ma non si può avere tutto. Serviva vincere e il bersaglio è stato centrato con personalità. Mica poco", si legge su La Nazione.

Infine, giudizio da applausi anche da parte de la Repubblica: "A un passo dal baratro non fallisce l’appuntamento. Anzi, manda un segnale fortissimo nella lotta salvezza. Indovina tutte le mosse e, soprattutto, prepara una squadra che entra in campo subito con la testa giusta. La Fiorentina cala il poker e, per la prima volta in stagione, mette tra sé e la zona retrocessione un margine che permette di respirare". Le pagelle di Vanoli:

Corriere dello Sport-Stadio: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere Fiorentino: 7

La Nazione: 7,5

la Repubblica: 7