Pisacane: "Ci sta girando male adesso. Mina è un giocatore importante"

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Fabio Pisacane ha parlato al termine della partita persa per 3-1 contro il Pisa di Hiljemark della prestazione deludente dei suoi e dell'atteggiamento avuto da Mina nel corso della partita. L'ex viola ormai famoso per il suo trash talking in campo ha fatto perdere le staffe a Durosinmi, che a lasciato in dieci i nerazzurri: "Io in questo momento rappresento la squadra e Mina è un giocatore importante. Io sono colpevole per come siamo scesi in campo e per come l'abbiamo preparata. In questo momento ci sta girando male, ma ci stiamo mettendo del nostro. Mi sento di dire che siamo tutti